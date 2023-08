Gard : les Costières et la Petite Camargue en risque rouge incendie mardi

Les accès, la circulation et la présence humaine dans les massifs forestiers, landes, maquis et garrigues sont interdits ce mardi 29 août dans une partie du Gard : la petit Camargue et la zone des Costières. La situation, en raison des vents forts et de la sécheresse, est placée en "risque rouge incendie".

ⓘ Publicité