Gare aux orages ce soir dans le Poitou

Après la canicule, le Poitou va devoir affronter les orages. Coups de tonnerre et éclairs annoncés vers 20 heures ce mardi soir. Il y aura même des chutes de grêle par endroits. demain, l'instabilité continue.

L'alerte orange à la canicule est levée dans le Poitou, mais la Vienne et les Deux-Sèvres restent en vigilance jaune aux orages avec des risques de grêle possibles localement et des coups de tonnerre attendus dès 20 heures ce soir par endroits. Des orages qui vont durer toute la nuit et qui seront encore présents ce mercredi matin au lever.

Des orages et parallèlement la sécheresse

Pour autant, les pluies annoncées ne devraient pas enrayer la sécheresse qui s'installe sur le Poitou. Dans les Deux-Sèvres, les prélèvements d'eau à usage agricole sont limités avec de nouvelles mesures d'interdiction sur certains bassins. En France, 76 départements sont touchés par la sécheresse. Dans le Poitou, les maraîchers qui avaient leurs étals sur le marché des Couronneries de Poitiers ce dimanche dénonçaient une situation de plus en plus difficile "

Nos légumes grillent littéralement au soleil" témoignait un producteur de tomates de la Vienne.