Météo : Gel et temps ensoleillé au menu de la semaine en Dordogne

24000 Périgueux, France

Le temps devient plus sec sur la Dordogne en ce début décembre, avec des gelées prévues dans la nuit de lundi à mardi. Selon les prévisions de Météo France, demain matin, les minimales seront comprises entre -1 et 1 degrés en moyenne, avec des pointes de froid, jusqu'à -3 degrés à Bergerac. Ce temps sec et froid sera accompagné de belles éclaircies demain mardi. Attention toutefois au vent de Nord-Est sur le Périgord vert et au vent d'Est sur la vallée de la Dordogne. Les températures maximales seront comprises entre 8 et 9 degrés.

Temps sec et plutôt ensoleillé jusqu'à samedi

Le temps devrait rester sec jusqu'à la fin de la semaine, avec des températures minimales autour de 0 à 2 degrés. Les maximales elles seront comprises entre 10 et 13 degrés. Le beau temps, plutôt ensoleillé, devrait persister jusqu'à samedi. Toujours selon Météo France, la pluie pourrait revenir dimanche et lundi avec des températures qui remontent : 5 degrés pour les minimales et 10 à 13 degrés pour les maximales ( avec un indice de confiance de 3 sur 5).