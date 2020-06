Gironde : le thermomètre est monté jusqu'à 35,4 degrés dans le département ce mercredi

Le record de chaleur n'a pas été battu pour un 24 juin même s'il a fait très chaud. À Bordeaux la température est montée à presque 34°C, mais c'est à Belin-Béliet qu'il a fait le plus chaud en Gironde avec 35,4 degrés. Une première journée de forte chaleur pour les Girondins, qui se sont adaptés. Les températures devraient rester dans cet ordre-là dans les jours à venir.

La climatisation pour supporter le tramway

Dans le tramway, la chaleur s'est ressentie dans les rames, surtout celles où la climatisation n'était pas présente. "Dans celui-ci ça va, nous sommes bien mais tout à l'heure il n'y avait pas de clim, il faisait une chaleur à crever," déclare Alain usager de la ligne C. Le port du masque n'arrange pas les choses : en dessous la chaleur est encore plus forte. "Si on ne parle pas trop c'est supportable," avoue Jeanine. La chaleur n'a pourtant pas freiné les habitants qui sont sortis dans les parcs et à la mer.

À mon âge la chaleur c'est dur. Je vais me mettre à l'ombre. - Gilles, un retraité bordelais

La plage du Lac à Bordeaux ouverte sur réservation

Pour éviter de parcourir plusieurs kilomètres de route, les Bordelais ont choisi la plage du Lac au nord de la ville. "Nous n'avons pas d'extérieur chez nous donc j'ai décidé d'emmener mes deux enfants ici, sinon cette journée aurait été trop compliquée," déclare Caroline avec un sourire.

Certains n'ont pas hésité à faire une pause entre deux rendez-vous professionnels pour se dorer la pilule. "Je lézarde, ça fait vraiment du bien d'être ici après les deux mois de confinement," déclare Jennifer sur sa serviette de bain.

Je me suis exposée au soleil petit à petit pour ne pas faire d'insolation ou autre. Très important : je n'ai pas oublié ma crème solaire. rapporte Jennifer

Pour pouvoir piquer une tête et faire bronzette il faut être organisé. La plage du Lac propose trois créneaux d'ouverture limités à 400 personnes, mesures sanitaires obligent. Vous pouvez réserver sur le site de la mairie de Bordeaux jusqu'à 24 heures à l'avance. Il est aussi possible de tenter sa chance en dernière minute... dans la limite des places disponibles. En tout 1.200 personnes sont accueillis chaque jour contre 4.000 habituellement l'été.