Goutte froide : le temps sera perturbé jusqu'à mi-août sur les Alpes

Le phénomène de goutte froide va une nouvelle fois s'abattre sur le massif alpin ce week-end, provoquant une baisse des températures, des précipitations et des orages. L'épisode pourrait durer encore trois semaines.

Vous aviez cru que l'été était enfin de retour ? Ce week-end, vous allez déchanter ! Un nouvel épisode de goutte froide est prévu cette fin de semaine sur les Alpes avec des températures plus fraîches, de la pluie et des orages au programme.

Encore trois semaines de temps perturbé

Des masses d'air froid qui viennent du nord vont s'installer sur les massifs montagneux. "Le temps perturbé va arriver samedi en cours de journée ou samedi soir selon les endroits. On risque d'avoir un temps plus frais que la normale jusqu'à mi-août. Cela se traduit par des orages, un ciel plus chargé avec des précipitations continues sur les reliefs mais aussi en plaine", précise Gilles Brunot, adjoint au chef du centre Météo France Alpes du Nord basé à Chamonix.

Des conséquences sur les sols et les abeilles

Ce temps maussade va durer une bonne partie de l'été, "jusqu'à mi-août", précise le prévisionniste.

Il s'agit déjà du sixième épisode de goutte froide depuis début juin sur les Alpes, un phénomène plutôt rare en été et qui a des conséquences sur la végétation et même sur les abeilles, explique Gilles Brunot : "Il y a eu beaucoup de précipitations cet été, actuellement le sol est très humide, ce qui a des conséquences positives pour la végétation mais pas pour les abeilles. En Haute-Savoie, il y aura très peu de miel cet été du fait de ce temps très humide."