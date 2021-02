Grand froid en Moselle : les soigneurs du parc de Sainte-Croix aux petits soins pour les animaux

Après la neige, le vent et les températures négatives. Alors que la Moselle a activé le niveau 2 de son plan grand froid, les équipes du parc animalier de Sainte-Croix (Moselle) rivalisent d'originalité pour que les animaux traversent cet épisode sans mal.

Par exemple, la nourriture des animaux est adaptée. Certaines espèces dépensent énormément d'énergie pour lutter contre le froid : leur apport en calories est donc augmenté.

Lutte contre le gel

Une attention toute particulière est aussi apportée aux points d'eau : il faut éviter qu'ils ne gèlent. Les abreuvoirs sont donc chauffés, les conduites d'eau sont également protégées et surveillées. Et des aérateurs ont été installés dans les étangs pour maintenir l'eau en mouvement. Cette étape est primordiale : certains prédateurs profiteraient des étendues d'eau gelées pour chasser les oiseaux, qu'ils soient pensionnaires du parc ou migrateurs de passage.

Certes, de nombreuses espèces présentes à Sainte-Croix sont elles-mêmes originaires de l'hémisphère nord : elles connaissent donc parfaitement les conditions climatiques exceptionnelles que nous traversons en ce moment, et savent naturellement s'y adapter. Les renards polaires, les lynx et les loups ont revêtu leur pelage d'hiver. D'autres espèces ont entamé il y a déjà plusieurs semaines leur hibernation (comme les marmottes, profondément endormies dans leur terrier) ou leur hivernation (comme les ours, qui vivent au ralenti).

Mais d'autres espèces sont moins habituées aux chutes de neige et aux températures négatives, indique le parc de Sainte-Croix : ainsi, les soigneurs ont mis à l'abri les lémuriens ou les spatules blanches dans des bâtiments chauffés, ou des terrains abrités du vent.

Les Lodges toujours ouverts

A noter que si le parc est fermé au public pendant l'hiver, on peut toujours y séjourner : les lodges des loups et des grands cerfs sont ouverts.