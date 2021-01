Grand Froid : le niveau 1 activé dans la Manche

D'après les prévisions transmises par Météo France, la baisse des températures est durable dans la Manche et entraîne l'activation du niveau 1 du Plan Grand Froid par les autorités.

Dans ce cadre, il est demandé à tous les acteurs locaux (qu'il s'agisse des mairies, des centres d'actions sociales ou encore des services sociaux), d'accorder une vigilance toute particulière aux personnes dites "vulnérables". Il s'agit en fait de vérifier la situation des personnes vivant dans la rue, ou bien dans un logement mal isolé ou mal chauffé.

Températures ressenties négatives

Sous l'effet combiné de l'humidité et du vent, les températures ressenties ne dépasseront pas 2 degrés ce vendredi après-midi. La sensation sera de l'ordre de -7°C samedi matin, et autour de 0°C dans l'après-midi. Enfin dimanche, la température ressentie sera de -5°c au plus froid, et de 6°C au meilleur de la journée.