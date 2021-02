Paris et toute l'Ile-de-France a été placée ce mardi en vigilance orange neige et verglas. Elle entrera dans notre région par le sud en début de soirée. Il va faire froid, les températures vont descendre jusqu'à -4 degrés par endroit.

Grand froid : Paris et l'Ile-de-France en vigilance orange neige et verglas ce mardi

Attention si vous devez vous déplacer ce mardi surtout en fin de soirée. La neige devrait arriver dans notre région en début de soirée vers 19h00 ou 20h00.

Vigilance orange neige et verglas pour l'Ile-de-France

L'épisode neigeux devrait être très important. Météo France a placé Paris et tous les départements d'Ile-de-France en vigilance orange neige et verglas.

"En région parisienne les quantités de neige attendues seront de l’ordre de 2 à 7 centimètres en dégradé du nord au sud. Sur le sud de la région on pourra localement atteindre 8 à 10 centimètres", indique Météo France.

Attention aussi au froid. Les températures pourraient descendre jusqu'à -2 à -4 degrés.

Si vous devez vous déplacer en voiture, prenez des précautions. Pensez à emmener des couvertures, des boissons, du sucre et même un peu de nourriture au cas où vous seriez bloqué.

Attention aussi aux inondations

La Marne de Condé à Charenton est toujours placée en vigilance orange crue.

Plusieurs communes proches de la Seine, de la Marne, du Loing, de l'Yerres, de l'Ourcq sont sous surveillance ou sont déjà victimes d'inondations.

A Paris à Austerlitz à 8h00 on est à 4,53 mètres pour la Seine. La navigation est interdite sur la Seine à Paris entre le pont de Grenelle et l'aval de l'entrée au bassin de l'Arsenal.

La Seine est encore très haute à Paris © Radio France - Emmanuel Collardey

Dans la capitale, plusieurs voies proches de la Seine sont toujours fermées pour cause d'inondation. La partie de la voie Georges Pompidou entre Bir-Hakeim et le pont du Garigliano est interdite à la circulation.

La section comprise entre le souterrain des Tuileries et Châtelet est inondée. Les rives de la Seine, sur le tronçon entre les Tuileries et le boulevard Henri IV (rive droite) et l'île aux Cygnes sont également fermées au public.