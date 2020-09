Grandes marées : appel à la prudence de la préfecture maritime sur le littoral atlantique

Un épisode de grandes marées est attendu à partir de ce jeudi 17 septembre et jusqu'à lundi sur le littoral atlantique. Ce jeudi en fin de journée, le coefficient de marée atteindra 104 et il montera jusqu'à 113 samedi pour redescendre progressivement sous la barre des 100 lundi (consultez les horaires de marée, port par port sur le littoral). Alors que l'été a été marqué par plusieurs accidents dramatiques sur les plages, la préfecture maritime de l'Atlantique lance un appel à la prudence et s'adresse plus particulièrement aux amateurs de pêche à pied et aux propriétaires de bateau.

"Observez régulièrement le niveau des eaux

Avant de partir pêcher à pied, vérifiez les horaires des marées rappelle la préfecture, prévenez votre entourage, consultez la météo et munissez-vous d'un moyen de communication. Pendant la pêche, choisissez des endroits connus et fréquentés, restez joignable, observez régulièrement le niveau des eaux et anticipez en programmant des alarmes sur votre téléphone. Enfin, si vous avez un bateau au mouillage, vérifiez soigneusement son amarrage. En cas d'urgence, le numéro 196 permet de joindre les secours.