Grandes marées : appel à la vigilance du préfet maritime pour la Manche et la Mer du Nord

Une nouvelle tempête est attendue sur le littoral de la Manche et de la Mer du Nord à partir de ce lundi soir et le préfet maritime lance un appel à la prudence aux usagers de la mer.

"Un épisode tempétueux passera sur la façade Manche et mer du Nord à partir du lundi 9 mars 2020 et coïncidera avec une période de grandes marées (du lundi 9 mars au vendredi 13 mars 2020, coefficient de 117 le mercredi 11 mars 2020) pouvant faire augmenter le risque de vague submersion" explique la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord dans un communiqué ce lundi. La perturbation commencera à se faire ressentir, sur toute la façade, dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 mars 2020 avec des vents de secteur Sud-Ouest qui se renforceront et atteindront 30 nœuds (environ 55 km/h) avec des rafales de 40 à 45 nœuds (environ 74-83 km/h).

L'accalmie n'est pas attendue avant mardi 10 mars 2020 fin de journée. Sur toute la durée de la période, la mer sera le plus souvent agitée à forte. Compte-tenu de ces conditions météorologiques perturbées couplées avec une période de grandes marées, le préfet maritime déconseille toute pratique de loisirs nautiques et appelle tous les usagers de la mer à la plus grande prudence et vigilance.