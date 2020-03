Grandes marées : Cherbourg se prépare à d'éventuelles inondations.

Les habitants et commerçants viennent de recevoir un courrier de la mairie de Cherbourg-en-Cotentin pour les avertir d'une possible crue de la Divette, le fleuve qui passe le long de cette avenue, à partir de ce lundi jusqu'au vendredi 13 mars.

La Ville a décidé d'anticiper dans l’éventualité d’une crue de la Divette liée aux forts coefficients de marée prévus cette semaine.

Les coefficients seront de 110 - 114 ce mardi mais surtout de 116 et 117 mercredi avant de redescendre à 115 - 111 jeudi et 100 vendredi après-midi.

Pour le moment, les prévisions météorologiques ne sont pas inquiétantes puisque Météo France prévoit de la pluie mais à priori pas en grosse quantité.

Le débit de la Divette est important ce lundi mais loin d'une crue exceptionnelle © Radio France - Frédérick Thiébot

La ville a pris un certain nombre de mesures de précautions avec par exemple une réglementation du stationnement jusqu'à vendredi 13 mars. Des panneaux de pré-signalisation ont été mis en place ce lundi. Et si besoin, les accès sur les voies proches des zones inondables seront interdits sauf pour les riverains.

La ville avertit aussi qu'aucun obstacle ou dépôt de poubelle ne serait autorisé sur la voie publique pendant la période de risque.

Quand ça déborde en face, d'abord c'est sur la route, après c'est dans nos maisons, estime Micheline Morin, l'une des riveraines de la Divette

Les riverains de leur côté espèrent ne pas revivre les inondations d'il y a 10 ans. Micheline Morin est née dans une des maison du quartier de l'avenue de Paris. Des inondations, elle en a vécu. Elle se souvient de celle de 1949 alors qu'elle avait 7 ans. Mais son pire souvenir remonte à décembre 2010 où l'eau était montée de 80 centimètres dans sa maison. "Vivre une inondation, c'est quelque chose de traumatisant", déclare Micheline Morin. Alors aujourd'hui, elle est inquiète et n'est pas sûre que les aménagements entrepris ces dernières années par la ville aient une réelle efficacité.

La ville a fermé l'une des passerelles au dessus de la Divette de manière préventive © Radio France - Frédérick Thiébot

Les commerçants qui pour certains ont eux aussi vécu la dernière grande inondation de 2010 se préparent également à ce risque d'une nouvelle crue. Mais François Lequertier qui tient un magasin de sports, est serein. "Il y a 10 ans, il y avait une accumulation d’événements avec la fonte des neiges en une nuit, des grandes marées et surtout des passerelles et des maisons riveraines de la Divette". Depuis des travaux ont été faits, et il espère qu'ils limiteront les dégâts. Mais le commerçant reste prudent car l'eau est encore montée il y a 15 jours et a débordé sur un parking. Alors il a quand même décidé de mettre en hauteur ses produits électriques comme sa box internet.