Grandes marées : des risques accrus en ce week-end de chassé-croisé

Seine-Maritime, France

La mer qui se retire au loin, avant de remonter brusquement : les Normands y sont habitués, certains touristes beaucoup moins. "Quand ces grandes marées coïncident avec une grande fréquentation des plages, le risque d'accident est plus important", explique Claire Traverse, porte-parole adjointe du préfet maritime. Cela pourrait être le cas ce samedi puisque la journée est classée noire dans le sens des départs dans toute la France.

Partir à marée basse : la fausse bonne idée

Certains touristes ne vérifient pas les horaires de marées, et quand ils le font, c'est parfois pour le pire. _"Certains prennent en référence l'heure de basse mer pour aller se promener, alors que quelques minutes après, l'eau commence à remonter"_, alerte Claire Traverse.

La préfecture maritime appelle plutôt les promeneurs à se rendre à la plage quand la mer commence à se retirer, une heure et demi à deux heures après la marée haute. "Une solution peut être de mettre une alarme à l'heure de basse mer sur son portable, car on sait alors que rester sur le littoral peut devenir dangereux", précise-t-elle.

Des vacanciers pris au piège

La plupart du temps, les personnes qui se retrouvent isolées et encerclées par la marée montante ne sont pas des pêcheurs à pied isolés : "on a eu 101 interventions de sauvetage en 2018 concernant 294 personnes, indique Claire Traverse. C'est souvent des sorties en famille ou des groupes d'amis, où tout le monde se retrouve bloqué". En 2017, le nombre de sauvetages était encore plus élevé, plus de 150 sur l'année.

L'eau peut remonter à raison de 8 à 10 km/h, piégeant ainsi les personnes qui connaissent mal les lieux. "A Etretat par exemple, _la grotte du Trou à l'homme est très touristique, et le chemin qui y mène se retrouve très vite immergé_. C'est un lieu où on a un nombre conséquent de personnes isolées par la marée", précise la représentante de la préfecture maritime.

Un numéro d'urgence

Le numéro de secours dédié aux personnes en difficulté en mer est aussi trop peu connu des vacanciers : appeler le 196 permet d'alerter directement les urgences maritimes du CROSS.