Grandes marées et coup de vent annoncés, Saint-Nazaire protège le port de Méan

Saint-Nazaire, France

Les grandes marées d'équinoxe approchent, elles débutents ce vendredi soir avec un coefficient de 96 et vont durer jusqu'à mercredi. Au cours de l'épisode les coefficients vont atteindre 116, ce qui représente une hauteur de plus de 6 mètres entre la basse mer et la pleine mer. Le coefficient de marée sera de 113 dimanche matin au moment où Météo France annonce un coup de vent sur le littoral atlantique avec des rafales à plus de 70 km/h.

Pour prévenir tout risque de submersion la ville de Saint-Nazaire a installé des batardeaux vendredi matin sur le port de Méan, il s'agit de barrières qui doivent protéger le quartier d'une inondation. Les riverains ont été également été prévenus.