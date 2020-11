Grandes marées et vents violents annoncés pour ce weekend dans la Manche

De forts coefficients de marées sont prévus pour ce weekend et le début de la semaine prochaine, sur le littoral manchois. Ils devraient aller jusqu'à 109 le dimanche 15 et le lundi 16 novembre. Les perturbations vont se ressentir sur toute la côte du département. Avec ce coefficient, le brassage d'eau sera plus important, rendant les courants marins plus forts et la mer plus dangereuse.

Les rafales de vents devraient dépasser les 65 km/h le samedi, puis atteindre les 102 km/h pour la journée de dimanche. La hauteur d'eau sera de 7, 11 mètres à 8 h 30 et de 7,23 mètres à 20 h 54.

Dispositif risque inondations activé

Pour se préparer à ces conditions, la ville de Cherbourg a activé son dispositif risque inondations. Une cellule de crise pourrait être ouverte, prévient la mairie. Par précaution, des batardeaux anti-inondations ont été installés avenue de Paris, pour éviter une montée de la rivière Divette.

La Préfecture maritime de la Manche rappelle le numéro de téléphone 196 et le canal de VHF 16 pour alerter le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) en cas de difficultés en mer.