Grandes marées : excès de confiance ou négligence, des promeneurs pris au piège

Avant d'aller se promener en bord de mer, mieux vaut être prévoyant. Un coup d'œil sur les coefficients de la mer pour savoir quand celle-ci remonte, et à quelle vitesse. "À partir du moment où l'on dépasse les coefficients de 90, on est déjà sur du beau et du grand coefficient. Et là, ça remonte vite", explique Yves Teurtroy, fondateur de l'association La Rivière, ses îles, ses acteurs.

ⓘ Publicité

Il accompagne des groupes sur l'estran de l'Ile Tudy. "Le but, c'est de sensibiliser les gens aux risques. On sensibilise d'abord au respect de la ressource mais aussi aux risques sur une partie de pêche à pied, et on les incite à prendre quelques mesures de sécurité avant."

Des gens souvent pris au piège

Il est déjà essentiel de rappeler ce qu'est une grande marée. "Chaque marée dure 12 heures, de la pleine mer à la basse mer, puis à la pleine mer. Mais ce qu'il faut savoir lors des grandes marées, c'est que la mer descend beaucoup plus loin, toujours sur le même laps de temps, c'est-à-dire sur six heures. Ça veut dire qu'elle va remonter aussi beaucoup plus vite, mais toujours sur le même temps de six heures. C'est là où c'est piégeux", poursuit Yves Teurtroy.

Une mer qui remonte plus vite, et des promeneurs imprudents pris au piège et coincés loin de la terre. Les exemples sont nombreux. Récemment, quatre personnes ont été coincées sur l'île aux Lapins à Trégastel. "Un couple de touristes ne pouvait plus rentrer. Ils avaient décidé d'attendre la marée basse, sauf qu'elle était dans six heures. On a donc décidé d'aller les chercher", indique Sébastien Juhel, de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) de Trégastel - Île-Grande.

Ce secteur du nord des Côtes d'Armor est assez accidentogène. "On a entre 30 et 40 îlots, alors forcément, ça arrive souvent qu'on ait des promeneurs isolés." Ce mercredi 2 août, deux personnes ont dû être ramenées du château de Costaérès.

Excès de confiance ou négligence

Les raisons à ce genre d'histoires sont nombreuses. "Pour les locaux, c'est souvent de la négligence, et un excès de confiance. Mais pour les touristes, ils sont souvent peu conscients de tous les risques", estime Sébastien Juhel.

Ce qui donne parfois des histoires plus surprenantes, comme lorsque l'année dernière, du côté de Pleubian dans les Côtes d'Armor, des personnes ont confondu la marée basse avec... la sécheresse. Non, l'eau était toujours là, et elle est remontée plus vite que prévue.

Ces grandes marées sont aussi propice à la pêche à pied. Mais là aussi, il faut rester prudent. Yves Teurtroy a déjà eu à faire à un pécheur envasé. "J'ai le souvenir d'un couple de personnes âgées pris dans la vase. Je sors d'abord la dame, et en la ramenant, elle me dit que son mari à un pacemaker. Les pompiers ont du venir, car seul, je ne pouvais pas le sortir. Une fois sauvé, le monsieur m'a dit qu'il ne referait plus jamais de pêche à pied."

Des moyens de prévention

Depuis 2015, la SNSM de Trégastel - Île-Grande a mis en place des dispositifs préventifs. Un bateau effectue des sorties fréquemment afin d'être prêt à intervenir rapidement. "Depuis, on a du secourir pas moins de 300 personnes", affirme Sébastien Juhel. Mais cela dépend aussi des conditions météo. "On sort en fonction des coefficients, à partir de 90, et si les conditions ne sont pas trop mauvaises."

Yves Teurtroy rappelle les bons réflexes à avoir lorsqu'on part dans des balades pendant les grandes marées. "Il faut s'assurer d'une bonne météo, d'avoir des vêtements voyants, d'avoir prévenu son entourage de l'endroit où l'on va et bien évidemment d'avoir un moyen de communication, qui doit être dans une coque étanche ou a minima, entouré d'un sac plastique pour pas qu'il prenne l'eau."

Sébastien Juhel rappelle "qu'il vaut mieux attendre de l'aide que de tenter de traverser". Car les histoires ne se terminent pas toujours bien. "En avril, un promeneur s'est noyé en tentant de rentrer malgré la marée montante."