Grandes marées : la préfecture maritime lance un appel à la prudence sur le littoral atlantique

De gros coefficients de marée sont prévus à partir de ce vendredi, avec au plus fort 115 samedi et dimanche (coefficient 108 ce vendredi, et 111 ce lundi). La préfecture maritime de l'Atlantique lance donc un appel à la prudence et invite les promeneurs ou les pêcheurs à pied à bien vérifier les horaires des marées. Il faut rester joignable et à vue, observer régulièrement le niveau des eaux, et veiller à se munir d'un moyen de communication pour, en cas d'urgence, composer le 196.

Respecter les gestes barrières

Par ailleurs, "compte tenu de la circulation active du virus Covid-19", en plus de ces conseils de sécurité, la préfecture du Finistère appelle ceux qui vont en profiter à bien "respecter les gestes barrières, particulièrement les mesures de distanciation".