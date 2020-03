Grandes marées : une crue de la Seine plus forte prévue ce jeudi, attention aux inondations

Les coefficients de marée baissent ce jeudi 12 mars 2020 mais il est prévu que l'eau monte à dix centimètres de plus que mercredi. La marée haute est à 14h48 à Duclair et 15h43 à Rouen. Le service de prévision des crues maintient la Seine-Maritime en vigilance Orange Inondations pour le tronçon Seine Aval, et en Jaune Inondations pour le tronçon de l'Epte ce jeudi. Le département demeure également en vigilance jaune pour un risque de vagues-submersion et de vent violent. Le préfet de la Seine-Maritime, rappelle que "les consignes de sécurité doivent être scrupuleusement respectées".

La navigation fluviale et maritime est totalement interdite entre Heurteauville et Rouen depuis 11h ce jeudi matin et jusqu'à 18h45. Le trafic routier pourrait être également perturbé à Rouen à l’heure de la fermeture des bureaux. Plusieurs secteurs affectés par la montée de la Seine ont nécessité une restriction de certains axes routiers (voir plus bas). La RD64 à hauteur de Bardouville et la RD144 à hauteur de Cléon demeurent fermées à la circulation avant avis contraire. Il est rappelé que le stationnement des véhicules sur certaines zones en bordure de la Seine constitue un véritable danger. A Bardouville, des moyens de pompage de la Sécurité civile sont venus renforcer ceux de la Métropole et du Sdis.

Liste des voies coupées à la circulation en pic de marée :

Concernant le secteur de Duclair :

RD 982 au niveau du centre-bourg de Duclair

RD 65, le halage, commune de Mesnil sous Jumièges

Concernant le secteur La Bouille, Mauny et Bardouville :

RD 64 au niveau du Hameau de Beaulieu et ce pour 4 jours.

Concernant le secteur de Canteleu :

RD 51 entre Dieppedalle-Croisset et Hautôt sur Seine, au niveau du cercle d’évitage.

Concernant le secteur d'Elbeuf :

RD144 Fermeture de la rue René Sortemboc vers le giratoire BASF.

RD144 Fermeture de la rue René Sortemboc vers le giratoire de la fonderie.

Fermeture de la rue du port commune de Caudebec les Elbeuf.

Concernant le secteur de Grand Couronne :

RD 492 Fermeture des deux côtés (bld Brossolette et GPMR)

RD94 Fermeture des deux côtes (bld Roosevelt et GPMR)

Les conseils à suivre face aux crues de la Seine :