Grêle à Saillans : des grêlons "comme des balles de tennis", "du délire" pour les habitants

"C'était impressionnant !" Loïc se trouvait dans son appartement quand l'orage est passé au-dessus de Saillans , "ça a commencé avec de la pluie, ça a fini avec des grêlons gros comme des balles de tennis". La grêle a frappé la commune aux alentours de 20 heures ce mercredi. Il y a des dégâts chez lui, "les velux ont commencé à péter, l'eau rentrait dans la maison. C'était assez violent quand même". Un voisin renchérit : "Et surtout le bruit ! Comme des boulets de canon ! c'est du délire !"

L'équipe municipale a d'abord concentré ses efforts sur les dégâts subis par les particuliers, et contrôlera les bâtiments publics ce jeudi. Les rues du village sont jonchées de morceaux de tuiles cassées sur les toits "Des gens avec des toitures abimées ont eu leur maison inondée puisque l'eau pouvait rentrer dans les maisons et qu'il a continué à pleuvoir ensuite" explique François Brocard, le maire de Saillans.

Des fenêtres de toit ont été brisées par les grêlons, certains gros comme des balles de tennis - Loïc Stellino

La salle des fêtes a été rapidement ouverte pour recueillir les témoignages et les coordonnées des habitants sinistrés, "pour voir ensuite avec les pompiers quelles sont les mesures qu'on peut prendre pour bâcher les toitures. On a près de 150 personnes qui se sont présentées à la salle des fêtes" dès hier soir raconte le maire. Le déblaiement commencera dès ce jeudi, pour dégager les débris et les branches sur les voies, "le président de la communauté de communes m'a appelé pour apporter de l'aide. Le travail va être aussi de déclarer la commune en état de catastrophe naturelle" poursuit-il, précisant avoir été contacté dans la soirée par la préfète de la Drôme.

La salle des fêtes de Saillans a abrité aussi pour la nuit une trentaine de campeurs qui séjournaient au camping Les Chapelains. Il n'y a aucun blessé. Le propriétaire, Jean-Michel, explique avoir vu le ciel s'obscurcir et a vite ouvert une salle pour mettre les campeurs à l'abri. "On est habitué aux circonstances naturelles particulières, la priorité c'est la sécurité des clients". Et d'ajouter : "on a notre voisine qui habite au dessus du camping qui a 80 ans, qui a toujours habité à Saillans, elle nous a dit qu'elle n'avait jamais vu un orage d'une telle violence ici".