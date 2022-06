Grêle, coulée de boue, dégâts dans les vignes : le bilan après l'épisode orageux qui a touché l'Occitanie

Pas de blessés à déplorer après l’épisode orageux qui a touché une partie de l'Occitanie ce vendredi 3 juin. Météo France avait placé dix départements d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine en vigilance orange dont l’Aveyron, la Haute-Garonne, le Gers, le Lot, les Hautes-Pyrénées, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. L’alerte a été levée, cette nuit, mais il y a des dégâts matériels, notamment dans le Gers.

Des grêlons « de la taille d’un œuf »

Les pompiers du Gers sont intervenus à une trentaine de reprises vendredi entre 20h30 et 22 heures à cause d’un très gros orage de grêle. Les secours évoquent des grêlons "de la taille d'un œuf".

Le SDIS 32 (Service Départemental d’Incendie et de Secours) a ont été appelés pour des tuiles cassées et des arbres tombés sur les routes. Les vents violents ont aussi provoqué des coupures de courant.

A Condom, dans le nord du département, une coulée de boue a occasionné la présence de 50 cm de boue dans une maison.

L’ouverture de la feria de Vic-Fezensac décalée

À Vic-Fezensac, l’ouverture de la feria Pentecôtavic, qui lance la saison des ferias était initialement prévue vendredi à 19 heures. Elle a dû être décalée à samedi en raison des conditions météo. L’évènement était en sommeil depuis deux ans à cause de la pandémie.

Des dégâts dans les vignes

Cet épisode de grêle devrait aussi avoir des conséquences pour les viticulteurs gersois. Philippe Dupouy, le président du Conseil départemental a déclaré apporter tout son "soutien aux viticulteurs et agriculteurs touchés par les intempéries". L’élu a pulié un message et des photos sur Twitter.

Quelques interventions dans le Tarn-et-Garonne

Les pompiers du Tarn-et-Garonne, ont reçu de nombreux appels mais n’ont procédé qu’à quatre interventions dans le secteur de Moissac, principalement chez des particuliers inquiets de voir l’eau stagner dans des rues : les réseaux d’eaux pluviales ont, en effet, saturé à cause des fortes précipitations.

Une nouvelle alerte météo

Météo France place 60 départements en vigilance orange pour des orages violents à partir de 16 heures ce samedi et jusque dans le cours de la nuit ce dimanche. Le risque de gros épisodes de grêle est important en particulier sur le Sud-ouest et le Massif Central. En Occitanie, les départements concernés par cette alerte sont : l'Aveyron, la Haute-Garonne, le Gers, le Lot, les Hautes-Pyrénées, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.