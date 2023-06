Grêle et coupures de courant : d'importants orages sur l'ouest des Alpes-Maritimes

Météo France a enregistré sur les alpes Maritimes cet après-midi entre 17 et 18 h un épisode de pluies intenses avec de la grêle. Les cumuls ont atteint entre 30 et 50 mm en deux à trois heures par endroits. C'est tombé fort surtout sur plateau de Caussols et le pays grassois. Puis l'orage s'est déplacé vers le littoral vers Pégomas et Mandelieu.

20.000 foyers sur 50 communes ont été privées d'électricité après la foudre et des incidents sur des boîtiers électriques. Mais le courant a été rétabli dans la foulée selon RTE

Du côté des dégâts, aucune perte humaine n'est à déplorer. Il n' y a pas eu de blessés à Grasse malgré les fortes chutes de grêle qui ont entrainé des dégâts matériels. Une partie du toit du magasin Casino dans le quartier St Jacques a été arraché, ce qui a entrainé une inondation à l'intérieur. Autre dégât, sous la force du vent un poteau est tombé dans une rue.

De leur côté, les pompiers du SDIS 06 ont été appelés sur une dizaine d'interventions : sept à Grasse pour des inondations de bâtiments, une à Châteauneuf de Grasse. Une personne prise au piège par une montée des eaux sur la bretelle d'accès de la pénétrante de Grasse dans le quartier St-Antoine a été dégagée par les pompiers.

Ailleurs, 20 cm d'eau au sol ont été mesurés par endroit à Mouans Sartoux, une chute d'arbre signalée à Pégomas. Enfin à Gourdon l'unité spécialisée est intervenue pour sortir une femme et un homme de 70 ans qui avaient fait une chute dans une grotte, ils sont sains et saufs, 17 sapeurs pompiers ont été mobilisés avec 8 engins.