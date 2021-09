Après les intempéries survenues mardi soir dans le Loiret, avec des orages et des chutes de grêle, les communes de Loury et Rebréchien demandent la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. L'école de Loury, malgré des dégâts, rouvre ses portes ce jeudi.

Grêle et orages dans le Loiret : Loury et Rebréchien demandent l'état de catastrophe naturelle

Après les orages de mardi soir, l'heure est à la constatation des dégâts dans le Loiret, principalement à Loury et Rebréchien, deux communes au nord-est d'Orléans, particulièrement touchées. Des grelons de 40 millimètres de diamètre sont tombés, plusieurs arbres sont tombés sur la chaussée, et les pompiers ont multiplié les interventions pour des sous-sols et caves inondées et des toitures endommagées.

Demande de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

Des caves ont été inondées, des toitures abimées, notamment celle de l'école maternelle de Loury : la commune indique que l'établissement rouvre bien ses portes ce jeudi. Ces deux communes, Loury et Rebréchien, annoncent qu'elles vont demander la reconnaissance d'état de catastrophe naturelle.

Rebréchien a été fortement touchée par les intempéries mardi soir - Commune de Rebréchien

Par ailleurs, dans le Giennois, la situation est revenue à la normale dans la journée de mercredi, après que 900 foyers aient été privés d'électricité mercredi matin. Il restait une cinquantaine de foyers sans courant à Coullons et Dammarie-en-Puisay, mercredi soir, mais ce jeudi matin, Enedis indique que la situation est revenue à la normale.