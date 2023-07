Grêle : Saillans, Mirabel-et-Blacons, Marsanne... "cette fois, c'était pour nous, on ne peut rien y faire"

"Comme je dis aux habitants, ça fait des années qu'on entend partout autour de nous dans notre région qu'il y a des orages de grêles. Là, c'était pour nous et malheureusement on ne peut rien y faire" pose Jean-Philippe Roche, le maire de Mirabel-et-Blacons. Si c'est à Saillans que les grêlons ont fait le plus de dégâts mercredi soir, son village n'a pas échappé pour autant au phénomène, comme dix autres communes drômoises au total. "Aussi Divajeu, Grâne, en fait surtout le secteur de Saillans", mais "pas de dégâts majeurs comme on a pu connaitre dans le secteur de Romans en 2019", souligne le commandant Beaujolin des pompiers de la Drôme.

Jean-Philippe Roche, le maire de Mirabel-et-Blacons indique attendre des experts des assurances pour évaluer les dégâts notamment sur le bâtiment de l'école maternelle. "On va avoir du bâchage ce weekend. On a aussi des panneaux photovoltaïques qui ont cassé". Sans oublier les particuliers : "il y a des impacts un peu partout, ce sont des velux, des vitrages". Ce jeudi soir, impossible pour lui d'estimer le nombre d'habitations touchées, "il y a encore des appels". Chez son voisin de Saillans, le maire évoque environ 500 logements. Il n'y pas eu de blessé dans les communes touchées. "A Mirabel-et-Blacons, on a trois campings sur la commune et on a été obligé de reloger dix-sept personnes sur une vieille salle des fêtes, tout un groupe de Lyonnais. Ils vont peut-être rester une nuit de plus", ajoute Jean-Philippe Roche.

Pas d'état de catastrophe naturelle

A Marsanne, des appels ont été passés ce jeudi à la mairie à cause de la grêle. Le maire Damien Lagier parle d'une vingtaine de véhicules touchés. Comme les autres, que ce soit pour leur maison ou leur voiture, "ils renvoient les particuliers vers leurs assureurs". Dans le code des assurances, il est écrit que tout ce qui est 'intensité anormale brève', donc ce qui est dû à la grêle, n'est pas pris en compte. Donc il faut surtout faire un dossier dans les cinq jours auprès de son assureur".

Des agriculteurs ont aussi été touchés par l'épisode de grêle. Les dégâts sont toujours en cours d'évaluation. Fabien Lombard, le président de l'AOC Clairette de Die informe d'ores et déjà que "certaines vignes sont ravagées, il n'y a plus de grappe, plus de feuille", "pour certains, individuellement, c'est vraiment une catastrophe". Il évoque des vignerons victimes du secteur de Saillans, Saint-Sauveur-en-Diois et Mirabel-et-Blacons. "Après, on sait bien que collectivement l'appellation est toujours plus forte donc on n'a pas d'inquiétude sur le fond".