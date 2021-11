Grêle, tornade, inondations : une tempête frappe la Catalogne et remonte vers la France

Attendu à partir de ce mardi soir dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales, un nouvel épisode méditerranéen frappe la Catalogne et notamment la région de Tarragone. Plusieurs communes ont subi des inondations, et trois personnes ont dû être secourues.