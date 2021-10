Gros coup de vent en vue sur le Nord et le Pas-de-Calais cette semaine

Attention au coup de vent cette semaine ! On attend des vents à plus de 100 km/h sur la côte et des vague de près de 4 mètres. La préfecture appelle à la prudence.

C'est parti pour 48 heures de vents forts sur le Nord et le Pas-de-Calais ! Les rafales les plus violentes sont attendues dans l'après-midi de ce mercredi 20 octobre et dans la nuit. Les vents de sud-ouest donneront des rafales entre 80 et 90 km/h dans les terres, et entre 100 et 120 km/h en bord de mer, surtout sur les caps exposés.

Le département du Pas-de-Calais est placé en alerte jaune pour le risque de vagues-submersion, de la soirée de mercredi 20 octobre 2021 jusqu’à la matinée du jeudi 21 octobre 2021, avec des vagues pouvant atteindre près de 4 mètres. Le département du Nord est lui aussi placé en vigilance jaune, mais uniquement pour risque de vent violent.

La préfecture appelle à la prudence

La préfecture maritime Manche Mer du Nord ainsi que la préfecture des Hauts-de-France appellent les habitants du Nord et du Pas-de-Calais à la vigilance. Les activités de loisir nautique sont déconseillées, les promeneurs et les professionnels de la mer doivent faire preuve de "la plus grande prudence".

La préfecture maritime rappelle le numéro à appeler en cas de problème : il s'agit du 196.