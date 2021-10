Gros coup de vent sur le Loiret : 8000 foyers privés d'électricité, trafic SNCF Paris-Orléans interrompu

Le Loiret ne faisait pas partie des treize départements classés en vigilance orange par Météo France mercredi soir, mais était en vigilance jaune en raison des vents forts liés au passage de la tempête Aurore : ceci dit, le vent a soufflé à 108 km/h à Orléans mercredi dans la soirée vers 22h, indique Météo France (92 km/h à Amilly, près de Montargis)

Ce jeudi 21 octobre au matin, Enedis compte au moins 8000 foyers privés d'électricité dans le Loiret, et met en place une cellule de crise pour intervenir le plus rapidement possible. Un cadre de permanence du fournisseur d'électricité parle d'une situation délicate dans toute la région Centre Val de Loire.

Les pompiers du Loiret, eux, ont compté une centaine d'interventions un peu partout dans le département, aucun secteur n'est épargné. Des interventions pour des arbres tombés sur les routes, qui ont pu être évacués.

A la SNCF, tous les trains sont supprimés entre Orléans et Paris jusqu'au milieu de matinée en raison des conditions météorologiques indique la direction régionale. Plusieurs arbres sont en effet tombés sur les voies ferroviaires au nord d'Etampes, en Essonne, et bloque la circulation des trains. La circulation SNCF est également très perturbée entre Montargis et Paris.