Grosses chaleurs : où se rafraîchir en Seine-Maritime et dans l'Eure ?

Il va faire chaud dès ce jeudi en Seine-Maritime et dans l'Eure. Des pointes à 36 degrés sont attendues notamment à Evreux. Il fera jusqu'à 33 à Rouen. Ce sera pire vendredi : 38 degrés à Evreux et 36 à Rouen. Où trouver de la fraîcheur ? France Bleu Normandie vous donne quelques pistes.

Quoi de mieux que la côte pour fuir la chaleur ? Il fera nettement moins chaud sur le littoral et sur les galets en bord de Manche. Dieppe, Le Havre, Fécamp, Etretat, Veules les Roses : pour aller piquer une tête vous avez l'embarras du choix.

Il y a de quoi se rafraîchir dans les terres aussi. Vous trouverez de l'ombre sur les chemins de la forêt monumentale en métropole rouennaise ou sur l'avenue verte entre Forges les Eaux et Dieppe.

Autre bon plan : les traditionnelles bases de loisirs avec plan d'eau. Vous pouvez vous rendre à Hérouval ou Léry-Poses dans l'Eure. Il y a également celles du Mesnil sous Jumièges ou de Bédanne en Seine-Maritime. Si vous êtes à Rouen, vous pouvez vous réfugier dans la Cathédrale et dans toutes les Eglises que compte la ville tout comme à Evreux. Pour prendre un bol d'air frais, il y a toujours les très populaires musées, bibliothèques, cinémas et piscines. Un bassin vient d'ailleurs d'ouvrir à Neufchâtel en Bray.

Où se rendre sur la côte ?

Pour profiter de la fraîcheur sur le littoral, l'Office de Tourisme de Dieppe nous livre quelques conseils. "Classiquement, la plage et toute la balade sur le front de mer. Vous pourrez manger des glaces et des gourmandises rafraîchissantes " explique Marie Hérubel, agent d'accueil à l'office de tourisme de Dieppe. "On a aussi La piscine des Bains. Elle est très appréciée car faite avec de l'eau de mer et est à une vingtaine de degrés. Il y a quelque chose que j'apprécie particulièrement ce sont les randonnées. Nous avons un très beau GR21 qui longe tout le littoral. Cela permet de profiter des beaux paysages, des falaises et du vent mais aussi de beaux passages sur Pourville, Varengeville ainsi que Veules-les-Roses. C'est très sympa à faire".

Les conseils de Marie Hérubel, agent d'accueil à l'office de tourisme de Dieppe Copier

"Vous avez aussi une visite du Bout du quai (Quartier de Dieppe, ndlr). Une visite guidée insolite qui commence à 20h30. Cela peut être une bonne idée pour sortir en fin de journée à la fraîche" continue Marie Hérubel.