Guéret : les travailleurs creusois souffrent de la chaleur

"La clim dans la boulangerie, c'est nécessaire, c'est indispensable, s'exclame Maria, qui tient une boulangerie dans le centre-ville de Guéret. Quand il fait chaud, on ne peut pas travailler comme ça avec les moteurs qui tournent, tout le pain qui arrive chaud. Donc c'est logique. Sinon, c'est trop éprouvant." Ce vendredi après midi, la température a atteint les 26 degrés dans le département. Et certains travailleurs souffrent grandement de la chaleur sur leur lieu de travail.

Jusqu'à 36 degrés dans une boulangerie de Guéret

C'est le cas de Maxime, qui travaille dans la boulangerie l'Atelier des Papilles. "Il fait entre 35 et 36 degrés dans l'arrière boutique, là où on fait le pain. Dès 3 heures du matin, dès qu'on arrive et que le four est allumé, ça monte à 37 degrés. Il fait très chaud. " Lui qui travaille depuis plus de 12 ans en boulangerie, n'avait jamais vu ça.

Dans le pressing où travaille Françoise, il n'y a pas de fours, mais il y a des machines à laver et des sèche-linges qui tournent en permanence. Ajoutez à cela des fers à repasser. Son lieu de travail devient donc une véritable fournaise quand il fait chaud. Alors, elle trouve des petites astuces. "Sur nos tables à détacher, il y a des petits objets qui pulvérise de l'eau sur les vêtements. Quand il fait chaud, on les pulvérise sur nous pour se rafraîchir. Il y en a qui se promènent avec leur brumisateur ou leur bombe d'eau. Nous, on a la douche à domicile", rit-elle. Et avec des chaleurs pareilles au printemps, Françoise s'inquiète de la température qu'il fera cet été dans son pressing.