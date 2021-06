Haut-Doubs : une tornade de grêle sur la commune des Fourgs

C'est un phénomène météo très spectaculaire qui s'est produit, ce lundi 28 juin, dans le Haut-Doubs. Vers 15h, une impressionnante tornade de grêle s'est abattue, aux Fourgs, une commune de 1.400 habitants, proche de la frontière suisse, à environ 1.000 mètres d'altitude.

L'épisode météo très violent n'a duré qu'une demi-heure, mais les dégâts sont importants, selon la première adjointe, Claudine Bulle-Lescoffit : "Les grêlons étaient de la taille d'une balle de ping-pong et ils se sont abattus de manière très violente. Plusieurs maisons et beaucoup de voitures sont endommagées."

Un phénomène très localisé

"Les hameaux voisins n'ont pas été touchés, précise Claudine Bulle-Lescoffit. C'était très localisé. Pour autant, ces derniers jours, deux autres communes du secteur ont été touchées par des chutes de grêlons. On se sent très démunis face à une catastrophe comme celle-là."

Ce lundi, onze départements (dont le Doubs, le Jura et le Territoire de Belfort) avaient été placés en vigilance Orange, à cause des risques d'orages. La Préfecture du Doubs précisait bien qu'ils pouvaient être violents et accompagnés de grêle, de fortes rafales de vent (jusqu'à 80 ou 100 km/h) et de forte activité électrique.