Haute-Garonne et Ariège en vigilance orange, conséquence de la tempête Gloria

Météo France et Vigicrues placent ce soir les départements de l'Ariège et de la Haute-Garonne en vigilance orange crues. A priori sans commune mesure avec la situation dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales mais en plaine deux cours d'eau sont particulièrement surveillés.

Toulouse, France

Comme annoncé les départements de la Haute-Garonne et de l'Ariège ont été copieusement arrosés ce mercredi par la tempête Gloria. Même si la situation n'est pas comparable avec ce qui se joue sur les deux départements voisins de l'Aude et des P-O, ces précipitations ont été suffisamment importantes pour que les prévisionnistes placent les deux départements en vigilance orange crues.

Le bassin de l'Ariège sous surveillance

En réalité les inquiétudes se portent ce soir sur la rivière Ariège et sur l'Hers son affluent. En quelques heures, ce dernier a grimpé de deux mètres à Mazères. L'eau monte aussi à Saverdun et à Auterive. Les services météo et les autorités recommandent donc la plus grande prudence pour les prochaines heures. Evitez les déplacements et surtout de vous approcher des cours d'eau en crue.

La vigilance court jusqu'à 16h ce jeudi 23 janvier mais elle pourrait être révisée dès le matin.