Une cinquantaine de pompiers de la Haute-Loire sont mobilisés ce dimanche soir à l'est du département sur une zone très localisée entre Lantriac, Saint-Julien-Chapteuil et Saint-Pierre-Eynac après le passage de gros grêlons.

Haute-Loire : les grêlons ont fait des dégâts dans l'est du département

L'intempérie n'a duré que 15 minutes, vers 17 heures, mais des gros grêlons ont eu le temps de faire des dégâts très localement dans l'est de la Haute-Loire : à Lantriac, Saint-Pierre-Eynac et Saint-Julien-Chapteuil, soit un bassin de population d'environ 5 000 personnes informe la préfecture, qui souhaite aussi rappeler qu'en cas de toiture endommagée, il ne faut pas monter sur le toit seul, mais appeler les pompiers et attendre leur intervention.

A Saint-Julien-Chapteuil, le maire nous a indiqué ce dimanche soir que le gymnase était "une vraie passoire. Il pleut dans la salle !". La piscine municipale, en plein air, devrait aussi être nettoyée après une tempête qui a fait voler des feuilles mortes dans le bassin.

Une verrière de l'Ehpad de la commune de Lantriac a aussi été touchée. Aucun résident n'a été évacué. D'ailleurs, selon les dernières informations à 19h30, les pompiers de Haute-Loire ont indiqué ne pas avoir eu besoin d'évacuer d'habitants et aucune victime n'a été identifiée.

Montfaucon-en-Velay, en Haute-Loire, a aussi vu le passage des grêlons ce dimanche soir, comme l'atteste cette photo que nous a envoyée une habitante.

Une cinquantaine de pompiers sont sur place dans ces communes depuis la fin de l'après-midi, essentiellement pour bâcher des toitures endommagées. A 19h30 ce dimanche, ils avaient reçu 41 demandes d'interventions.

Dans le département de la Loire, la grêle est aussi tombée, mais les pompiers n'ont constaté aucun dégât important, ni un nombre d'appels significatif.