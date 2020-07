Haute-Savoie : le Chéran et le Fier en alerte sécheresse

L'absence de précipitations significatives et les chaleurs de plus en plus fortes entraînent mécaniquement une aggravation de la sécheresse en Haute-Savoie, particulièrement dans le sud-ouest du département. Le secteur du Fier et l'ensemble du Chéran passent ce jeudi en alerte. Les autres secteurs de Haute-Savoie restent en vigilance.

Restriction de l'usage de l'eau

Ce niveau d'alerte a pour conséquence un renforcement des mesures de restriction de l'usage de l'eau. Dans les secteurs concernés, il est désormais interdit de laver son véhicule en dehors des stations professionnelles et de remplir les piscines privées. Interdiction également d'arroser les pelouses, espaces vert et espaces sportifs entre 8h et 20h.

L’irrigation agricole est proscrite de 10h à 18h, une interdiction qui ne s’applique pas pour l’abreuvement des animaux, l’irrigation des vergers, des cultures maraîchères et florales et des pépinières.