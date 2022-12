Haute-Savoie : pas assez de neige au Semnoz, la quasi totalité du domaine reste fermée

Faute de neige au Semnoz, la station de ski la plus proche d'Annecy à 1.400 mètres, la quasi totalité des pistes de ski alpin resteront fermées à compter de ce jeudi, indique la station sur sa page Facebook . Seule la piste de ski alpin "baby" sera ouverte (le téléski pour les plus petits).

En cause : la pluie et le redoux des ces dernières heures. La station avait partiellement ouvert son domaine le week-end dernier, mais les mauvaises conditions météo ne permettent plus de skier.

Les pistes de ski de fond et les chalets nordiques également sont fermés jusqu'à nouvel ordre : "il n'est plus possible de faire du ski de fond, de louer des raquettes ou des luges et le tapis de luge ne fonctionnera plus". Les restaurants de la station en revanche eux, restent ouverts.