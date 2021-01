Haute-Vienne : dans le nord du département, un dernier jour de vacances avec la neige !

Les habitants du nord de la Haute-Vienne ont découvert une fine couche de neige sur le sol ce matin. L'occasion pour certains de sortir et profiter du joli paysage juste avant de clôturer ces vacances de Noël.

C'est une fin de vacances de rêve ! Entre bonhommes de neige et ballades, plusieurs habitants du nord de la Haute-Vienne ont profité de ce dernier jour de repos pour profiter de la neige tombée ce matin. Aymeric est sorti avec son labrador blanc : "Avec la neige, on ne le voit plus, plaisante le jeune homme, C'est vraiment super sympa. Pour les transports un peu moins, mais pour nous en ballade c'est parfait."

Une écharpe est fortement recommandée, même pour les bonhommes de neige, afin de ne pas attraper froid. © Radio France - Nathalie Col

Le lac de Saint-Pardoux enfile son habit d'hiver

Ce dimanche, on était loin du sable chaud au bord de l'eau à Saint-Pardoux. En début d'après-midi, le mercure est un peu remonté. Mais il restait encore une fine pellicule de neige. L'occasion pour certains d'immortaliser ce moment plutôt rare.

Franck savoure : "C'est magnifique de voir Saint-Pardoux comme cela. En plus, la dernières fois que l'on avait vu de la neige ici c'était il y a longtemps." Sa fille Julie est elle aussi toute heureuse : "On se ballade autour du lac, c'est super joli avec ce blanc tout autour." Une façon de s'évader une dernière fois avant le retour à l'école ce lundi.