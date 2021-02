Haute-Vienne : restrictions de circulation des PL en raison des pluies verglaçantes au nord du Limousin

En raison de l'alerte rouge aux pluies verglaçantes sur les départements situés au nord du Limousin, la préfecture interdit la circulation des PL sur plusieurs axes routiers de la Haute-Vienne, ce vendredi matin, et appelle tous les véhicules à la plus grande prudence en roulant vers ces régions.

Sur l'A20 dans le sens sud-nord, les poids-lourds sont stockés sur l'aire de Briance Ligoure et au centre routier de Beaune les Mines

A la Croisière, la RN 145 est fermée aux camions en direction de Bellac, les poids-lourds sont déviés par l'A20 vers le sud

RN 147 interdite aux PL vers Bellac, stockage des poids-lourds à Couzeix

RN 141, les PL sont stockés sur l'aire de Loubier et à Chasseneuil en direction de la Charente

Vitesse limitée et interdiction de dépasser

Les autorités lancent également un appel à la plus grande prudence pour tous les automobilistes, car on attend 1 centimètre de verglas dans Deux Sèvres, dans la Vienne, dans l'Indre, et en Vendée. Ce front verglaçant pourrait légèrement s'étendre au nord de la HV et à la Creuse.

Des restrictions de vitesse et de manoeuvres sont appliquées à tous les véhicules.