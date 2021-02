Hautes-Alpes : importants dégâts après une avalanche à La Grave

Une très grosse avalanche a déferlé sur la commune de La Grave (Hautes-Alpes), à la frontière avec l'Isère. La coulée de neige s'est déclenchée ce jeudi vers 5 heures du matin au niveau du glacier du Tabuchet. Elle n'a heureusement pas fait de blessé mais les dégâts matériels sont considérables.

"Je n'ai jamais vu une avalanche d'une telle puissance" - Roland Jacob, adjoint au maire de La Grave.

Roland Jacob, adjoint au maire de La Grave en charge de l'agriculture a vu l'avalanche depuis chez lui : "Les portes de ma porte-fenêtre ont été ouvertes sous la poussée d'un souffle de vent exceptionnel", raconte l'élu.

Roland Jacob, adjoint au maire de La Grave, raconte l'avalanche et les dégâts dans la commune. Copier

Un camping dévasté, l'eau et l'électricité coupées

Parmi les dégâts suite au passage de l'avalanche, de nombreux bungalows ont été détruits et des arbres sont tombés au camping de La Meije.

Plus impactant pour les habitants de la commune, l'une des deux canalisations d'eau potable, un réseau qui passe sous la neige, a été coupée. La deuxième conduite d'eau de La Grave permet, pour l'instant, d'alimenter tous les habitants mais "il faudra rapidement réparer les dégâts pour éviter de devoir apporter de l'eau par nous-mêmes", explique l'adjoint au maire Roland Jacob.

Le bâtiment Enedis situé à l'entrée de la commune a également été touché par l'avalanche. L'électricité a été coupée pendant plusieurs heures avant d'être rétablie dans la journée. Cependant, des problèmes sur le réseau téléphonique persistaient ce jeudi soir.

La commune va maintenant devoir évaluer le coût des dégâts et demander à être placée en état de catastrophe naturelle.

Appel à la vigilance pour les prochains jours

Des chutes de neige sont attendues ce vendredi dans le secteur de La Grave, faisant craindre de nouvelles avalanches. Roland Jacob appelle donc les skieurs et promeneurs à la plus grande prudence. "Si la météo ne change pas et qu'elle reste aussi instable, j'ai peur que nous connaissions des problèmes humains. Soyez prudents en montagne cette année !", implore l'élu, notamment à destination des vacanciers qui vont continuer à affluer dans la commune pendant tout le mois de février.