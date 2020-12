Hiver : les routes de Haute-Vienne se préparent à être déneigées

Il a été activé le 16 novembre dernier. Depuis cette date, près de 300 agents des routes en Limousin se tiennent prêts en cas d'intempéries, de neige ou encore de verglas. Le dispositif de viabilité hivernale a été présenté ce mardi. Plusieurs dizaines de kilomètres de routes sont scrutées : 402 km sur le territoire de Limoges Métropole, 4 000 km sur le réseau routier départemental et 264 km de routes et autoroutes nationales. Ces dernières sont gérées par la DIRCO, la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest.

Les "hommes en orange" sont prêts pour réagir dès que possible, malgré la pandémie qui frappe la France. "On a mis en place des mesures de prévention sanitaire" explique Hervé Mayet, le directeur adjoint chargé de l'Exploitation à la DIRCO. Ce sont les mesures barrières et la désinfection des véhicules, une fois utilisés. C'est aussi la mise en place de binômes dans les unités de traitements, où chacun portera le masque. Et si beaucoup de cas de Covid se déclaraient, la DIRCO semble avoir tout anticipé. "On a mis en place un dispositif : un système de remplacement des équipiers d'astreinte s'ils sont cas contacts ou cas avérés et une redondance des systèmes d'intervention" insiste Hervé Mayet.

Météo France, la vigie des routes en Haute-Vienne

Mais avant que des interventions se déroulent, il faut qu'il y ait une alerte. Elle vient de Météo France. L'organisme public de prévisions météorologiques est en première ligne dans ce combat. "En amont, on fait une pré-alerte. Une perturbation va arriver d'ici 24 heures ou 48 heures et risque d'entraîner des phénomènes hivernaux" explique Françoise Marguerat, chef de l'antenne Météo France à Limoges. C'est ensuite que tout le système se met en branle : les hommes interviennent en cas de nécessité. Une cellule de crise se met aussi en place à la préfecture de Haute-Vienne. Encadrée par le préfet, elle permet de prendre les décisions dans le département, mais aussi plus loin. "Elle aura pour objectif de se coordonner avec les départements limitrophes pour lesquels la Haute-Vienne aura un rôle, comme pour les aires de stockage de poids-lourds" précise Sébastien Brach, directeur du cabinet du préfet.