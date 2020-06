Météo : huit départements placés en vigilance orange aux orages

Huit départements du Sud-Ouest passent en vigilance orange aux orages, indique Météo France ce vendredi 26 juin. Cette vigilance sera valable à partir de 18 heures. Les huit départements sont la Creuse, la Haute-Vienne, la Corrèze, la Dordogne, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne et le Gers.

Des orages violents par le sud Aquitaine

Météo France prévoit des orages qui vont progresser vers l'est Aquitaine, l'ouest Midi-Pyrénées et le Limousin ce soir et la nuit prochaine. Il pourrait aussi y avoir des chutes de grêle et de nombreux éclairs, accompagnés de rafales de vents jusqu'à 120 km/H. Météo France explique que le phénomène pourrait être violent et conseille de limiter ses déplacements et d'éviter d'utiliser ses appareils électriques pendant les orages.