Inquiétude dans le montreuillois où plusieurs villages ont les pieds dans l'eau

Le Nord et le Pas-de-Calais sont placés en vigilance orange aux crues et le montreuillois a déjà les pieds dans l'eau. La Canche est à son niveau maximal.Les habitants de la commune d'Attin sont inquiets alors que des pluies continues sont attendues encore ce samedi.

Les pompiers du Pas-de-Calais sont intervenus à 71 reprises dans la journée de vendredi à cause du vent mais aussi des fortes précipitations et c'est la zone autour de Montreuil-sur-Mer qui a été la plus touchée.

Le Pas-de-Calais, comme le Nord, est placé en vigilance orange en raison des risques de crue.

Alors que la Canche est à son niveau maximal, c'est l'inquiétude dans plusieurs communes, comme à Attin car la pluie devrait continuer à tomber samedi. Il y a déjà des caves inondées dans certaines habitations et sur la départementale 939 qui longe la Canche en direction de Montreuil-sur-Mer, les champs sont gorgés d'eau.

La Canche est déjà sortie de son lit © Radio France - Emmanuel Bouin

Un peu plus loin, il faut mettre les bottes pour accéder au magasin de peinture et de bricolage, dans une petite zone commerciale.

Il faut mettre ses bottes pour entrer dans le magasin de la zone commerciale d'Attin © Radio France - Emmanuel Bouin

La Canche a débordé à certains endroits et certains habitants ont déjà mis à l'abri leurs voitures.

Les pompiers sont intervenus à 70 reprises dans le Pas-de-Calais © Radio France - Emmanuel Bouin

La prudence est également recommandée sur le littoral, alors que la tempête Justine doit toucher ce week-end la Manche et la mer du Nord avec du vent et une mer agitée.