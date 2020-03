Il a neigé ce 30 mars en Poitou-Charentes !

Non, ce n'est pas le confinement qui vous monte à la tête : en Poitou-Charentes, vous avez bien pu voir quelques flocons de neige passer devant votre fenêtre.

Pas de quoi sortir les skis, évidemment, mais des flocons qui étonnent, surtout à cette période de l'année, et après les journées printanières la semaine dernière. Aucune raison de s'inquiéter pour autant d'après Emmanuel Moreau, consultant météo pour France Bleu Poitou :"c'est plutôt rare, à cette période de l'année, mais pas anormal."

La neige vient d'une "goutte froide", c'est-à-dire une poche d'air froid située à plusieurs kilomètres au-dessus de nos têtes. Il fait -40° en altitude, et cette coulée descend progressivement vers le sud. Elle ne devrait pas durer plus que la matinée.

Les flocons étaient attendus par les prévisionnistes surtout en Charente et Charente-Maritime. Ils sont tombés une cinquantaine de kilomètres plus au nord que prévu, donc aussi dans la Vienne et les Deux-Sèvres. L'épisode de froid se déplace progressivement vers le sud et devrait s'évacuer dans l'après-midi par le sud de la Charente-Maritime.

Le retour du soleil pour tout le Poitou-Charentes est prévu dès demain, mardi 31 mars.