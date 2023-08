L'équivalent de deux mois de pluie en trois jours à Romans-sur-Isère

Depuis vendredi après-midi, 140 mm de pluies cumulées ont été relevés par Météo France à Romans-sur-Isère. Cela correspond à deux mois de précipitations en cette période ! Le cumul moyen pour un mois d'août est de 69 mm pour la commune.

Une forte intensité qui avait déjà été relevée vendredi soir : 80 mm de pluie à Romans en une heure. Selon Météo France, cela correspond en effet à un épisode de pluie majeur.

"Symptomatique du dérèglement climatique" selon Météo France

Ce qui frappe, c'est surtout l'alternance entre un épisode très sec et très pluvieux, selon Christian David, prévisionniste à Météo France : "Cette alternance-là avec des épisodes extrêmement intenses, c'est symptomatique du dérèglement climatique et ce sont des choses qui seront de plus en plus fréquentes".

Certes les cumuls sont importants, comme en Ardèche où 60 mm d'eau ont été relevés par endroits, mais pour autant cela ne peut suffire à remplir les nappes phréatiques. Christian David, prévisionniste à Météo France explique : "Le problème des pluies intenses, c'est que l'eau ruisselle. Pour que cela pénètre dans les nappes, il faudrait des pluies moins fortes et surtout régulières. Un petit d'eau tous les jours sur une plus longue durée serait plus efficace".

Après le dôme de chaleur, la poche d'air froid

Après avoir dépassé les 40 degrés cette semaine à Valence, les maximales en plaine vont considérablement chuter ce lundi. Il ne fera pas plus de 20 degrés dans l'après-midi, 13 à 14 degrés dans la matinée. Ce sera idéal pour rafraichir son logement.

Après une semaine de canicule, une poche d'air froid en altitude arrivée par l'Atlantique a rencontré le dôme de chaleur au-dessus de la France. Cette bulle d'air froid fait chuter les températures. Il ne fera pas plus de 21 degrés en Ardèche méridionale. Les valeurs de ce lundi se rapprocheront de celles d'une fin septembre, voire d'un début octobre.