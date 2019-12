Il n'a pas plu autant à Brest depuis 1960

A Brest et Quimper, il a énormément plus ces trois derniers mois.

Brest, France

Ce n'est pas une vue de l'esprit... Depuis trois mois, le temps est pour le moins humide en Bretagne ! La pluviométrie atteint les 600 mm de pluie dans le Finistère, des chiffres bien plus élevés que d'habitude.

600 mm de pluie en 3 mois

Le responsable de la station Météo France de Brest Guipavas Michel Aïdonidis confirme : _"Depuis le mois d’août il a énormément plu sur la région. C'est l'_une des deux années les plus arrosées sur l'ensemble du Finistère. Avec des quantités depuis le premier septembre très proches des 600 mm de pluie, ce qui est vraiment considérable."

Le spécialiste poursuit : "Sur Brest on est pas loin des 600 mm de pluie depuis le premier septembre, et à Quimper, on est pas loin des 575 mm. Ça se joue à quelques millimètres entre les deux villes".

L'année la plus arrosée depuis 1960 à Brest

Une pluviométrie record et inhabituelle (n'en déplaise aux mauvaises langue!). "On est l'année la plus arrosée depuis 1960 à Brest (la station n'était pas encore ouverte à Quimper). A Quimper, c'est assez similaire avec ce que l'on a connu en 1982, ou en 1976", ajoute Michel Aïdonidis.

Au passage, le spécialiste conseille aux Finistériens de bien profiter des éclaircies de ce début de semaine... Elles ne devraient pas durer!