Il n'a pas plu du tout depuis un mois à Strasbourg

Le gouvernement a présenté ce jeudi 8 juin une quinzaine de mesures pour faire face aux risques de canicules l'été.

Elles risquent d'être deux fois plus nombreuses d'ici 30 ans. Et l'an dernier la France avait subi 33 jours de canicule entre début juin et fin août ! Et même si le thermomètre ne s'affole pas encore en Alsace, la pluie, elle, est portée disparue.

Cela fait exactement 24 jours qu'il n'y a pas eu de grosse pluie sur notre région. Pas de pluie du tout (ou presque, si l'on met de côté les quelques petites pluies de ce jeudi matin dans le nord du Bas-Rhin) depuis 10 jours en Alsace. Un mois sans une goutte d'eau à Strasbourg. Si cela continue, ce sera d'ailleurs selon Météo Suivi Alsace bientôt l'une des trois plus longues périodes sans pluie pour ce secteur.

Pas de quoi arranger la situation des sols déjà très secs dans notre région après un mois de mai qui affichait déjà un déficit de pluie de 45%. Et Météo France ne voit rien venir sur ses écrans. Pas de précipitations ou presque pour au moins une semaine.

"On s'oriente vers du temps sec dans les prochains jours. Il y aura peut être des cellules orageuses isolées qui donneront un petit peu de pluie, mais cela reste des quantités faibles. Le temps va rester sec durablement. Avec des températures qui monteront ce week-end. Et puis la semaine prochaine, c'est la poursuite de ce temps sec. Il y aura peut être une légère tendance orageuse lundi en fin d'après midi qui concernera le sud de l'Alsace, mais ce n'est même pas une certitude" explique Bruno Lacroix, météorologiste chez Météo France à Metz.

Et difficile de se rassurer en regardant plus loin. Car l'été s'annonce bouillant si l'on en croit les tendances de Météo France. "Au niveau des précipitations on n'a pas de tendances qui se dégage. Mais au niveau des températures, on a un scénario un peu plus évident, avec 50% de probabilité d'avoir des températures chaudes, 30% dans les normales et 20% pour le scénario le plus froid. La tendance reste d'avoir des températures au-dessus des normales pour juillet et août" dit Bruno Lacroix.

La terre est bien sèche en ce début de mois de juin © Radio France - Antoine Balandra

Des jardiniers inquiets

Dans les jardins ouvriers de Bischheim, près de Strasbourg, les jardiniers amateurs s'inquiètent, et luttent face au manque d'eau. "La terre est si dure... C'est difficile, on dirait du béton. Quand je prends la bêche pour planter, c'est la catastrophe" explique Christian, installé là depuis près de 5 ans qui s'en remet même à Dieu pour demander de la pluie. "J'essaye de pailler en hiver, pour constituer un stock hydrique sous la couche de paille, mais il y a eu du vent depuis trois semaines et malgré l'épaisse couche de paille, en dessous, on sent que la terre est sèche" raconte Léopold, le fils de Christian.