"Il n'y a pas grand monde, c'est un paradis" : le premier weekend à plus de 30 degrés en Dordogne

Patrick et Jean-Yves, deux copains sur leur première sortie en canoë sur la Vézère cette année, samedi à Saint-Léon-sur-Vézère.

"Allez mon Jo !" : une grosse goutte de sueur perle sur le front de Jean-Baptiste, qui lance le bâton à son chien sur le bord de la rivière. Il est midi à Saint-Léon-sur-Vézère, le soleil tape, à droite, le pont métallique, à gauche les falaises d'où les enfants sautent l'été. Pas que les enfants d'ailleurs : "On a chaud ! Je suis avec ma chérie, en weekend. On va sauter de la falaise", dit ce travailleur en bâtiment de Rouffignac.

"La côte de Jor, c'est de toute beauté"

Il est en weekend, mais pas en pont. Il travaille pour la Pentecôte. Il a pris le camping car pour s'installer en bord de Vézère pour le weekend, avec son amie Brigitte : "J'ai mis les pieds dans l'eau, elle n'est pas froide du tout !", s'étonne celle qui a plus l'habitude du Rhin. "Il y a quelque chose ici, une énergie. La côte de Jor, c'est de toute beauté", ajoute le Périgourdin.

Les stations météo de la Dordogne ont relevé plus de 30° ce samedi après-midi, que ce soit à Bassillac, à La Chapelle-Aubareil, ou surtout à Bergerac où plus de 31° ont été relevés, en faisant une des températures les plus chaudes en France de la journée. Pourtant, après des jours de pluie, les touristes ne sont pas légion dans le bourg, ni même sur l'eau.

"Il n'y a personne, on est chez nous !"

Les loueurs de canoës prennent le café, la matinée est plutôt calme. Cinquante réservations en bas aux Eyzies pour la journée. Sur l'autre rive, Jean-Yves et Patrick, chapeau sur la tête, le nez blanc de crème solaire, sont en train de décrocher le canoë de la voiture : "Justement c'est bien ! Il n'y a personne, on est chez nous ! Pas comme en août où c'est le petit train des canoës".

Ils partent en pagayant, descendre un bout de Vézère et pêcher. Madame descend la voiture jusqu'aux Eyzies pour les récupérer à la fin de la journée. Les températures devraient rester élevées ce lundi de Pentecôte, mais avec encore un risque d'orage sur le Sud-Ouest.