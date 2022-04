Il neige en Dordogne et ce n'est pas un poisson d'avril

Il neige en Dordogne ce vendredi 1er avril et cela devrait s'intensifier dans la nuit de vendredi à samedi. Météo France prévoit des chutes de neige. "Rien de significatif sur Périgueux et en Périgord Pourpre, mais le nord du département et le Périgord Noir peuvent s'attendre à un centimètre de neige au réveil samedi matin" assure Jean Fréderic Bondet, prévisionniste à Météo France.

La dernière neige remonte à avril 1986

Le phénomène n'est pas inédit. Jean Frédéric Bondet insiste "On a déjà eu des antécédents." En avril 1986, il avait pendant 5 jours avec une épaisseur de neige atteignant les 25 centimètres de haut. Le prévisionniste mentionne également un épisode en mai 2010.

Jusqu'à -5° très localement

"On aura des températures qui seront largement inférieures aux moyennes de saison." prévient Météo France. De fortes gelées sont à prévoir dans la nuit samedi à dimanche et de dimanche à lundi. "On tournera entre -2 jusqu'à -4." Le mercure pourrait même "brièvement" chuter à -5°. "Mais très localement notamment autour de la Vézère et de la Dordogne" précise Jean Fréderic Bondet.