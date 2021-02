Il pourrait faire jusqu'à -10° cette semaine dans le Nord-Pas-de-Calais

C'est un épisode de froid intense qui a débuté ce dimanche dans le Nord et le Pas-de-Calais. Le mercure pourrait descendre à -10°. Mais le soleil sera de retour en milieu de soleil pour un temps froid et sec.

Cet épisode de froid intense va durer au moins jusqu'au week-end prochain. Selon la société nordistes de prévision météorologique Agate Météo, les gelées seront très marquées dès la nuit de lundi à mardi, avec des températures autour de -8 à -9 degrés. Et on pourrait descendre dans la semaine en dessous des -10 degrés. Si le vent s'en mêle, on pourrait aller jusqu'à -15° en température ressentie. Les températures devraient dans tous les cas rester négatives en journée.

Selon Patrick Marlière, prévisionniste chez Agate Météo, cet épisode de froid "_n'est pas exceptionnel mais il reste rare puisqu'i_l faut remonter à 2012 pour retrouver une vague de froid aussi importante: il avait fait plus froid, jusqu'à -12° à Lille mais l'épisode avait duré moins longtemps". On reste en tout cas loin du record de février 1956 où l'on avait enregistré -18° à Lille.

Le soleil de retour en milieu de semaine

Les modèles ne prévoient pas de grosses chutes de neige pour cette semaine, d'autant que le soleil va enfin revenir à partir de mardi, et plus surement mercredi, laissant place à quelques jours de froid sec et ensoleillé.