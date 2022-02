Il y a dix ans, l'Alsace connaissait l'une de ses pires vagues de froid

Difficile de l'imaginer vu les températures printanières en ce moment, mais il y a dix ans, l'Alsace était touchée de plein fouet par une vague de froid très importante, l'une des pires jamais enregistrées par les météorologues sur toute la France. Un phénomène qui ne s'est plus reproduit depuis.

Il devrait faire très doux encore ce mercredi sur l'Alsace : 13 degrés pour les maximales, bien loin des températures polaires enregistrées il y a tout juste dix ans lors d'une des pires vague de froid enregistrée en France par les météorologues. Une vague qui a fortement touché l'Alsace à l'époque, avec des records enregistrés, en ce mois de février 2012, sur de nombreuses stations selon les données d'infoclimat.fr.

Un ressenti jusqu'à -30 degrés

Avec notamment -19,6 degrés relevés alors sur Bâle-Mulhouse, ou encore -18,5 degrés au Hohwald. "Le phénomène est très connu, on l'appelle le Paris-Moscou" explique Christophe Mertz, météorologue chez Atmo-Risk : "C'est une vague de froid venue des pays scandinaves et de Russie et qui s'est traduite par 15 jours avec des températures polaires. C'est bien simple, pendant toute cette période, il n'a pas dégelé en Alsace. Sans parler des rafales de vent, avec des ressentis jusqu'à -30 degrés".

Le phénomène ne s'est pas reproduit depuis

Depuis, réchauffement climatique oblige, le phénomène ne s'est jamais reproduit, en tout cas pas dans de telles proportions : "Il y a bien eu des gelées importantes en 2018 mais qui n'ont duré que quelques jours". L'hiver actuel ne déroge pas à la règle avec très peu de gel ou de journées sans dégel. Il y a eu également très peu de neige pour l'instant.