Il y a un an, la tempête Alex ravageait les vallées de la Vésubie et de la Roya

Le 30 septembre 2020, Météo France attribue le nom d'Alex à une dépression atlantique qui se dirige vers la Bretagne. Il s'agit d'une tempête à caractère explosif, une véritable bombe météorologique. Après avoir traversé le département du Morbihan le 1er octobre, la tempête se décale vers le sud-est et provoque un épisode méditerranéen exceptionnel : le département des Alpes-Maritimes est placé en vigilance rouge pour pluie et inondations le 2 octobre au petit matin. Des pluies diluviennes s'abattent sur l'arrière-pays de Nice et Menton provoquant des crues d'une ampleur exceptionnelle dans les vallées de la Tinée, la Vésubie et la Roya, les deux plus touchées. En 24 heures, il est tombé par exemple quelque 500 millimètres d'eau à Saint-Martin-Vésubie. Des tonnes de terre, matériaux et arbres dévalent les lits des rivières, emportant tout sur leur passage.

Maisons détruites ou menaçant de s'effondrer, réseaux de routes, d'eau, d'électricité et de télécommunications coupés : les 13.000 habitants des vallées se retrouvent totalement démunis, certains ont tout perdu, 800 d'entre eux n'ont plus de toit. Dès le lendemain et pendant plusieurs semaines, un pont aérien par hélicoptère est mis en place entre l’aéroport de Nice et les villages isolés pour réaliser des évacuations, approvisionner les populations et transporter du matériel de reconstruction.

"Pendant 48 heures, on a été coupé du monde, puis on a été enfermé pendant des mois." Jean-Pierre Vassalo, maire de Tende.

Un vaste élan de solidarité se met en place dans les jours qui suivent la catastrophe, des sportifs et des artistes comme Julien Doré ou Carla, se mobilisent, et France Bleu Azur déploie des fréquences FM supplémentaires destinées aux sinistrés.

Dix morts, huit disparus, un lourd bilan matériel

Dans les Alpes-Maritimes, le bilan humain est très lourd : 10 morts, dont deux pompiers, et huit personnes portées disparues. Le bilan matériel est lui aussi exceptionnel et les dégâts estimés à un milliard d'euros : dans les 70 communes du département classées en état de catastrophe naturelle, sur les 2.500 maisons expertisées, 420 ne pourront plus jamais être habitées, 85 kilomètres de routes et plus de mille kilomètres de sentiers de randonnée ont été endommagés, 20 ponts détruits ou rendus inutilisables et la ligne ferroviaire du train des Merveilles coupée pendant plusieurs mois. Deux cimetières ont également été ravagés par les crues à Tende et Saint-Martin-Vésubie, des sépultures emportées et des dépouilles retrouvées jusque sur le littoral italien. Le parc animalier Alpha, qui abritait treize loups dans le parc national du Mercantour, a lui aussi été en grande partie détruit. Depuis, trois animaux errent toujours dans les vallées, selon l'Office français de la biodiversité.

Un an après la catastrophe, 135 ménages sont toujours hébergés de façon provisoire et un hameau reste isolé, celui de Casterino, dans la Roya. Pour beaucoup de sinistrés, dont une grande partie a reçu une première indemnisation, la reconstruction prendra plusieurs années. "Il y a une grande détresse chez beaucoup, d'autant que la saison estivale n'a pas été à la hauteur pour ceux qui vivent du tourisme ou de l'agriculture, explique un responsable local du Secours Populaire. La reconstruction psychologique aussi sera très longue."