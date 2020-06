Île-de-France : la météo se déchaîne, soixante-quatre chutes de foudre enregistrées à Paris

Une dégradation orageuse a touché l'Île-de-France ce mercredi soir avec de nombreux orages qui ont été accompagnés de fortes chutes de grêle et de fortes pluies. Ces intempéries sont prévues jusqu'à ce jeudi matin.

En quelques minutes, plusieurs rues ont été inondées à Paris et en banlieue. Comme par exemple à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) où le boulevard voltaire s'est retrouvé sous les eaux. Dans la capitale, les Parisiens ont été surpris par de violents orages, de fortes chutes de grêle et de fortes pluies. Mais globalement, c'est tout le département qui n'a pas été épargné.

Deux semaines de pluies sont tombés entre 20h et 22h30

À Paris, "64 chutes de foudre ont été enregistrés en une heure, depuis 22h, au passage d'un orage violent", indique Keraunos, l'Observatoire français des tornades et orages violents. Plus de 500 éclairs ont été comptabilisés dans le Val-de-Marne. Des orages "forts et électriques" sont observés en région parisienne. En Essonne, des dégâts sont signalés près d'Étampes où un contact au sol d'un tuba, une mini tornade, a été observé un peu après 21h.

Selon la Chaîne Météo, 15 à 30 mm de précipitations sont tombées en région parisienne entre 20h et 22h30, soit l'équivalent de deux semaines de pluie. Des stations de métros ont également été inondées. C'est le deuxième orage d'une telle violence qui s'abat depuis le début de l'année sur la capitale après celui dans la nuit du 9 au 10 mai.