Ile-de-France : les premiers flocons

Des flocons de neige qui ont tenu un peu dans les parcs et les jardins mais pas sur les routes comme un avant-goût d'hiver. L'Ile-de-France a été touchée en fin de journée vendredi par un léger épisode neigeux.

On s'est bien amusé du côté de Clairefontaine dans les Yvelines !

Ce plan qui permet de fluidifier le trafic routier lors d’un épisode neigeux ou de verglas dans la région, et de porter assistance et secours aux usagers en difficulté comme l'indique un communiqué de la préfecture de Police.

Structuré en trois niveaux (veille opérationnelle saisonnière, veille renforcée et activation des cellules de crise par le préfet de Police), le Plan Neige et Verglas en Île-de-France prévoit un schéma opérationnel prédéterminé et applicable par l’ensemble des acteurs pour répondre à des enjeux majeurs: - anticiper les conséquences des intempéries, - informer et conseiller en temps réel les automobilistes, - prendre les mesures de restriction de la circulation routière nécessaires, - coordonner les opérations d'assistance au profit des usagers qui pourraient être bloqués.