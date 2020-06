Ile-de-France : pic de pollution prévu pour jeudi par Airparif

Airparif lance l'alerte. L'organisme chargé de surveiller la qualité de l'air à Paris et en Ile-de-France prévoit pour ce jeudi 25 juin 2020 un épisode de pollution avec "un dépassement du seuil d'information pour l'ozone."

On l'avait un peu oubliée avec le confinement mais avec le retour à la normale, la circulation routière qui reprend et la chaleur qui s'installe la pollution est de retour.

Pour ce jeudi 25 juin 2020, Airparif prévoit un épisode de pollution avec "un dépassement du seuil d'information pour l'ozone."

Diminuer les sorties et le sport en plein air jeudi

L'agence régionale de santé d'Île-de-France recommande de privilégier des sorties plus brèves, celles qui nécessitent le moins d'effort. Elle conseille d'éviter de sortir lorsque l'ensoleillement est maximum et d'éviter les activités physiques et sportives intenses en plein air.

Les personnes fragiles et les enfants en bas âges sont les plus concernés.

La chaleur explique l'arrivée de ce pic de pollution

Les températures vont monter jusqu'à 35 degrés jeudi à Paris et en Ile-de-France. D'après les prévisions d'AirParif, pendant une heure jeudi, "l_e niveau d'information de l'_ozone va atteindre les "180 microgrammes / m3".

Ce seuil ne dépasse pas cependant le niveau maximum fixé par Airparif, "entre 170 microgrammes / m3 et 200microgrammes / m3".